Raposo Tavares terá faixas interditadas para obras neste final de semana em Cotia

Concessionária orienta que motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e, se possível, "utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos"

Rodovia Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos

A rodovia Raposo Tavares passará por obras de manutenção no pavimento a partir das 16h deste sábado (28), com previsão de término às 12h de domingo (1º).





Motoristas que utilizam a via devem redobrar a atenção durante o período.



Segundo as informações divulgadas pela Ecovias Raposo Castello, as faixas 2 e 3 serão bloqueadas simultaneamente em trechos específicos da rodovia, em Cotia.



