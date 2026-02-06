“Prontos pro Mundo”: aluna de Caucaia do Alto é convocada para intercâmbio internacional

Laura Ferreira, estudante da E.E Sidronia Nunes Pires, está entre os 500 alunos convocados para a segunda turma de intercambistas de 2026

Laura Ferreira. Foto: Arquivo pessoal

A estudante Laura Ferreira, da Escola Estadual Sidronia Nunes Pires, localizada em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, foi selecionada para participar do programa de intercâmbio internacional Prontos pro Mundo, do Governo do Estado de São Paulo.

Aluna do 2º ano do Ensino Médio, Laura foi aprovada no processo seletivo e. A convocação integra a lista preliminar divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), que reúne 500 estudantes selecionados para a segunda turma de intercambistas de 2026.Além da Austrália, os alunos selecionados também realizarão intercâmbio no Canadá, Irlanda e Nova Zelândia, onde participarão de uma experiência educacional com duração aproximada de três meses em escolas equivalentes ao Ensino Médio.Para Laura, a conquista representa a realização de um sonho construído com dedicação., afirmou a estudante aoA cada ano, o programa Prontos pro Mundo leva mil estudantes da rede estadual paulista para intercâmbio em países de língua inglesa, com todas as despesas custeadas pelo Estado.Segundo a Seduc-SP, cerca de 34,4 mil estudantes concorreram às 500 vagas desta etapa. Para participar da seleção, os alunos precisavam ter cursado o 9º ano do Ensino Fundamental em 2024, realizado o Saresp, alcançado mínimo de 90% de frequência escolar e obtido certificação de nível 3 ou superior no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.Os estudantes selecionados são organizados em duas listas: uma por município e outra por classificação geral. Inicialmente, o programa garante ao menos um representante por cidade paulista, com redistribuição das vagas remanescentes conforme o desempenho acadêmico.O intercâmbio é 100% gratuito para os estudantes e suas famílias. A Seduc-SP é responsável por passagens aéreas, hospedagem, aulas, traslados, documentação (passaporte e visto) e pelo pagamento de uma bolsa-auxílio para despesas pessoais durante o período no exterior.