Linha 035 – Mirante da Mata x Metrô Butantã fica mais cara a partir de terça-feira (6)

Cotia e Cia

Segundo a ARTESP, o reajuste médio de 4% busca garantir a continuidade e qualidade do serviço.


Os usuários da linha 035 – Mirante da Mata x Metrô Butantã passarão a pagar R$ 8,40, ante os atuais R$ 8,05 a partir da próxima terça-feira (6).

Em Cotia, são 18 linhas operadas pela EMTU os novos valores clicando aqui.
