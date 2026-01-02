Linha 035 – Mirante da Mata x Metrô Butantã fica mais cara a partir de terça-feira (6)

Segundo a ARTESP, o reajuste médio de 4% busca garantir a continuidade e qualidade do serviço.





Os usuários da linha 035 – Mirante da Mata x Metrô Butantã passarão a pagar R$ 8,40, ante os atuais R$ 8,05 a partir da próxima terça-feira (6).



