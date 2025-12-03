Câmara de Cotia aprova orçamento de R$ 1,7 bilhão para 2026

Nova versão do orçamento reorganiza valores e define prioridades para o próximo ano em Cotia
|Orçamento foi aprovado na sessão desta terça-feira (2). Foto: Câmara de Cotia
A Câmara Municipal de Cotia aprovou nesta terça-feira (2) o Substitutivo 1 ao Projeto de Lei 152/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2026. O orçamento total previsto é de R$ 1.728.412.060,00.
De acordo com o texto encaminhado pelo Executivo, houve a necessidade de apresentar um substitutivo após a Prefeitura identificar inconsistências na versão original, especialmente relacionadas à contabilização de repasses para entidades assistenciais vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias.
O erro não alterou o valor total do orçamento, mas impactou a distribuição interna das despesas.
Receitas
O orçamento será composto por:
- R$ 1.542.267.470,00 do Orçamento Fiscal;
- R$ 186.144.590,00 do Orçamento da Seguridade Social.
Despesas
A despesa total está fixada no mesmo montante da receita:
- R$ 1.293.146.299,00 para o Orçamento Fiscal;
- R$ 435.265.761,00 para o Orçamento da Seguridade Social.
Entre as pastas, os maiores volumes de recursos estão destinados a:
- Educação – R$ 501,1 milhões
- Saúde – R$ 252,5 milhões
- Obras e Infraestrutura – R$ 292,6 milhões
- Segurança Pública – R$ 82,8 milhões
- Desenvolvimento Social e Periferias – R$ 38,8 milhões
O orçamento também prevê R$ 58 milhões em Reserva de Contingência.
Autorizações ao Executivo
O texto permite que a Prefeitura abra créditos adicionais suplementares em até 20% do total da despesa fixada, além de créditos necessários para atender vinculações legais, convênios, operações de crédito e pagamentos de sentenças judiciais.
O projeto aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.