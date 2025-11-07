Carro para sobre mureta após colisão com 4 veículos na Raposo Tavares, em Cotia

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (7), no km 23 da rodovia, sentido São Paulo; não houve feridos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na tarde desta sexta-feira (7) no km 23 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, no sentido São Paulo (Capital).

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, não houve vítimas, e a faixa 1 precisou ser bloqueada temporariamente para atendimento da ocorrência.Um dos automóveis parou sobre a mureta de concreto que divide as pistas, chamando a atenção de quem passava pelo local (veja imagem acima).Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foram acionadas e permanecem no trecho até a liberação completa da via. A concessionária informou que não há impactos significativos no tráfego.