Rua Adriano Pires de Oliveira, em Caucaia do Alto terá "Operação pare e siga" nesta semana

Para evitar o bloqueio, os motoristas podem utilizar como alternativa a rua Guilhermina do Rosário Ferreira Albuquerque.

A partir desta segunda-feira 13/10 até dia 17/10 (sexta-feira), os motoristas devem ficar atentos à restrição viária na rua Adriano Pires de Oliveira, entre os números 697 e 830, no bairro Vila Santa Catarina, região central de Caucaia do Alto. A restrição será necessária por conta de uma obra de drenagem que será feita por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia.Durante o período de restrição, que funcionará das 7h às 17h, os motoristas deverão ficar atentos à ‘Operação Siga e Pare’ para trafegar pelo local. Para evitar o bloqueio, os motoristas podem utilizar como alternativa a rua Guilhermina do Rosário Ferreira Albuquerque. Também haverá mudança no itinerário do transporte público, as linhas que atendem Altos de Caucaia vão desviar o percurso para a estrada da Água Espraiada.De acordo com a empresa contratada pela Prefeitura, a restrição se faz necessária para garantir a segurança dos trabalhadores que executarão a obra de drenagem, além dos motoristas e pedestres. A empresa estará responsável pela sinalização adequada sobre a obra e controle do fluxo por meio da Operação Siga e Pare. O acesso a veículos de emergência estará garantido.