Incêndio em veículo causa congestionamento nesta quinta-feira (23) em Cotia

Incidente foi registrado no km 27 do Rodoanel; ninguém ficou ferido

Foto: Artesp

Um veículo utilitário pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23) no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 27, em Cotia, no sentido externo da via.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo trafegava normalmente quando apresentou uma pane mecânica. O motorista encostou no acostamento, mas, pouco depois, o carro começou a pegar fogo.A equipe da PMRv chegou ao local às 6h38, e o combate às chamas foi iniciado às 6h49. O incêndio foi controlado por volta das 6h59, segundo os policiais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.O fogo foi contido antes de atingir outras faixas da pista, mas a presença das equipes de atendimento e o bloqueio parcial da via causaram congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros no sentido externo do Rodoanel.A causa exata da pane que deu origem ao incêndio será investigada.