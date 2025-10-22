Governo de SP autoriza concurso com 200 vagas para aluno oficial da Polícia Militar

Edital prevê início do curso em janeiro de 2027; salário inicial é de R$ 4,8 mil e seleção inclui cinco etapas

O Governo de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 200 vagas de aluno oficial da Polícia Militar, com início previsto para janeiro de 2027. A autorização foi publicada nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o edital, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, além de atender aos critérios de altura mínima (1,55m para mulheres e 1,60m para homens). A remuneração inicial para o cargo é de R$ 4.833,27.O processo seletivo será composto por cinco fases, incluindo exames de conhecimentos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, análise de conduta social, reputação e idoneidade, além da verificação de documentos.A prova objetiva contará com 80 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de ciências humanas e tecnologia, história, filosofia, sociologia, geografia, linguagens e códigos, língua portuguesa, inglês ou espanhol, matemática, ciências da natureza (física, química e biologia), noções de administração pública e informática.Os aprovados ingressarão na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na zona norte da capital paulista, onde cursarão graduação e bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. O curso tem duração de quatro anos e inclui avaliações teóricas e físicas.