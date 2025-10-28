Rodoanel tem interdição total após engavetamento com carga perigosa em Barueri

Acidente envolveu 9 veículos e provocou bloqueio total dos túneis e alças de acesso pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes

Foto: Artesp

Um engavetamento de grandes proporções foi registrado por volta das 12h30 desta terça-feira (28) no Rodoanel Mário Covas, em Barueri.

O acidente envolveu três carretas, três caminhões e três automóveis, provocando interdição total da pista interna e externa no km 11, além de causar um congestionamento gigantesco em toda a região.De acordo com informações da concessionária Motiva Rodovias, responsável pelo trecho, uma das carretas transportava 19 toneladas de ácido sulfúrico, produto considerado altamente perigoso. O vazamento da substância foi rapidamente contido, mas exigiu a atuação de equipes especializadas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), acionadas para avaliar o risco ambiental.Por volta das 12h45, as alças de acesso ao Rodoanel pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348) foram interditadas. Às 13h35, houve bloqueio também nas alças do km 22 da Anhanguera (sentido norte) e do km 25 da Bandeirantes (sentido sul).As interdições provocaram reflexos significativos no tráfego: o Rodoanel registrava lentidão do km 2 ao km 11 (pista externa), enquanto a Anhanguera tinha congestionamento do km 30 ao km 22 (sentido sul) e a Bandeirantes, do km 28 ao km 13,3 (sentido sul).Apesar da gravidade do acidente e do risco potencial da carga, não houve feridos. As causas do engavetamento ainda estão sendo apuradas.