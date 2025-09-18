Tombamento de carreta gera colisão e congestionamento no Rodoanel nesta quinta-feira (18)

Ocorrência foi registrada durante a madrugada no km 20, em Carapicuíba

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na madrugada desta quinta-feira (18) no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na altura do km 20,9 da pista.

De acordo com informações colhidas no local, uma carreta Iveco 440 trafegava pela pista interna quando, por motivos ainda a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo invadiu o canteiro central e tombou sobre a pista externa.Na sequência, uma carreta Scania 440, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu contra o veículo tombado.Apesar do impacto, não houve registro de feridos. O acidente, porém, causou grande transtorno aos motoristas: até às 8h, o tráfego seguia com congestionamento de pelo menos seis quilômetros.