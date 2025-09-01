Silvio Cabral deixa o cargo de secretário após 6 meses e retorna à Câmara de Cotia

Vereador reassume cadeira no Legislativo; Prefeitura ainda não anunciou substituto na pasta de Desenvolvimento Social
|Silvio Cabral. Foto: Redes Sociais
Silvio Cabral não é mais secretário de Desenvolvimento Social e Periferias de Cotia. O anúncio de sua saída foi feito neste fim de semana, por meio das redes sociais.
Cabral, recém-filiado ao PT, havia assumido o comando da pasta há seis meses, deixando temporariamente sua cadeira no Legislativo, onde foi eleito em 2024 vereador pelo PSD. Durante esse período, quem ocupou seu lugar na Câmara foi Celso Itiki, primeiro suplente do partido.
Em vídeo publicado ao lado do prefeito Welington Formiga (PDT), Cabral destacou o trabalho realizado e projetou novos desafios. “Missão cumprida! Mas a luta continua! Essa semana faço meu regresso à Câmara dos Vereadores, trazendo na bagagem conquistas importantes e a certeza de que novos desafios já estão à nossa frente”, afirmou.
Ele também reforçou a parceria política com o prefeito: “Com coragem e determinação, seguimos avançando lado a lado com o povo, e com o Prefeito Welington Formiga porque em Cotia o trabalho não para”.
Até o momento, a Prefeitura não informou quem assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias.