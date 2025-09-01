Temperaturas sobem em Cotia e previsão indica dias ensolarados

Previsão indica chuva nesta segunda (1º) e máximas acima de 25ºC a partir de quarta-feira

Foto: Vagner Santos

Depois de uma madrugada fria, Cotia começa a segunda-feira (1º) com os termômetros variando entre 14ºC e 24ºC ao longo do dia. Há previsão de chuva durante à tarde.

A partir de terça-feira (2), no entanto, o tempo fica firme, com predomínio de sol e temperaturas em elevação. A mínima prevista é de 15ºC e a máxima de 25ºC. Na quarta-feira (3), os termômetros devem marcar até 26ºC, segundo a Climatempo.O calor aumenta ainda mais na quinta-feira (4), quando a máxima pode chegar a 27ºC. Já na sexta-feira (5), o tempo segue estável, com sol entre nuvens, mínima de 13ºC e máxima de 23ºC. Não há previsão de chuva para o restante da semana.