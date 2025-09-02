Festa da Padroeira movimenta Cotia com celebrações religiosas e atrações populares

Evento reúne fé, tradição e confraternização em uma das festas mais importantes do calendário religioso da cidade; confira a programação

Foto: Juliano Barbosa

A Paróquia de Cotia realiza, até o próximo dia 9 de setembro, a tradicional Festa da Padroeira – Nossa Senhora do Monte Serrate, evento que mobiliza a comunidade católica local em um período de fé, devoção e confraternização.

As celebrações começaram no último final de semana e seguem com uma intensa programação de missas temáticas, procissões, momentos de oração em diversas comunidades e atividades festivas. Cada celebração é conduzida por padres convidados e organizada com a participação de pastorais, movimentos e grupos da cidade.A partir de 1º de setembro, as missas da novena contam com temas inspirados nos trechos bíblicos que narram a Anunciação. Entre os destaques, estão a missa presidida por Dom João Bosco (1/09), na Comunidade Santa Rita de Cássia, e a celebração do dia 7 de setembro, que terá missas especiais para idosos (7h) e crianças (10h), além da consagração do novo manto de Nossa Senhora.No dia 8 de setembro, data da festa litúrgica da Natividade de Nossa Senhora, a programação será ainda mais intensa: alvorada festiva pela manhã, terço com testemunhos, cenáculo mariano à tarde, e à noite, a Missa Solene presidida pelo Pe. Mauro Ferreira, seguida de Procissão Luminosa pelas ruas do centro de Cotia.O encerramento acontece em 9 de setembro, às 19h30, com a Missa de São Benedito, co-padroeiro da cidade, celebrada pelo Pe. Franklin, na Matriz.Segundo a organização, meia hora antes de cada missa será rezado o Ofício de Nossa Senhora, reforçando o caráter espiritual e comunitário do evento, que há décadas reúne centenas de fiéis e mantém viva a tradição religiosa em Cotia.Além das celebrações religiosas, a festa conta com o tradicional Bingo – Show de Prêmios, realizado no dia 6, logo após a programação solene. Entre os prêmios estão:1º prêmio: R$ 5.000,002º prêmio: R$ 1.000,003º prêmio: Tanquinho4º prêmio: BicicletaOs convites custam R$ 15,00 ou dois convites por R$ 20,00.A Festa da Padroeira de Cotia é considerada uma das celebrações mais importantes do calendário religioso da cidade, unindo fé, tradição e integração comunitária.