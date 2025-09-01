Projeto de lei quer tornar obrigatório o cardápio físico em restaurantes e bares de Cotia

Proposta prevê que cardápio digital seja opcional; caso a matéria seja aprovada, quem não cumprir a nova regra poderá ser penalizado pelo Procon

Foto: Reprodução

Está em tramitação na Câmara Municipal de Cotia um projeto de lei que tornaria obrigatório o fornecimento de cardápio físico em estabelecimentos como restaurantes, bares, casas noturnas e lanchonetes.

Segundo a proposta, apresentada pelo vereador Celso Itiki (PSD), mesmo com a presença de cardápios digitais ou QR Code,O projeto prevê que os estabelecimentos que não cumprirem a nova regra possam ser penalizados pelo Procon, com base na Legislação Federal de Proteção ao Consumidor, incluindo a aplicação de multa cumulativa com outras sanções, caso seja aprovada a lei.A justificativa apresentada por Itiki destaca que, durante a pandemia, o uso de cardápios físicos foi suspenso para reduzir o risco de transmissão do vírus, sendo substituído por versões digitais. No entanto, reclamações de consumidores sobre a exclusividade do cardápio digitalO cardápio físico, segundo o vereador, facilitaria o acesso a informações sobre ingredientes, produtos e preços, atendendo especialmente idosos, pessoas com dificuldade em lidar com tecnologia ou clientes sem aparelho celular. A proposta reforça que é obrigação do fornecedor apresentar informações claras sobre os produtos e serviços, respeitando princípios como transparência, confiança, boa-fé e autonomia do consumidor.O Poder Executivo poderá regulamentar a lei, se aprovada, para assegurar o cumprimento da norma.