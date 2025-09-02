Cidades da região se destacam na criação de empregos formais em julho, aponta Caged

No total, São Paulo concentrou 29% das vagas criadas no país nos primeiros sete meses de 2025
|Foto: Governo de SP
Cidades da região têm se destacado na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), municípios como Cotia, Osasco, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra, Carapicuíba, Embu das Artes e Jandira aparecem entre as cidades que mais criaram vagas formais no mês de julho.
Os números reforçam o bom momento do mercado de trabalho paulista: somente em julho, o estado abriu 43 mil novos postos, o que representa 33% de todas as vagas criadas no Brasil no período. No acumulado de janeiro a julho, São Paulo já soma mais de 390 mil empregos com carteira assinada — o equivalente a cerca de 2 mil novas oportunidades por dia.
Entre as cidades da região, Osasco lidera o saldo de vagas, seguida por Barueri. Cotia, Itapevi e Taboão da Serra também registraram desempenho positivo, assim como Embu das Artes, Carapicuíba e Jandira, reforçando a importância econômica e a força do eixo oeste metropolitano no cenário estadual (veja a tabela abaixo).
No total, São Paulo concentrou 29% das vagas criadas no país nos primeiros sete meses de 2025.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em julho:
- São Paulo: 9.242
- Bauru: 2.977
- Osasco: 2.949
- Barueri: 2.515
- Sao Caetano do Sul: 1.194
- Guarulhos: 1.106
- Vargem Grande do Sul 1.076
- Santo André 1.071
- São José do Rio Preto 725
- Bragança Paulista 679
- São José dos Campos: 661
- Santos: 658
- Bernardino de Campos: 568
- Piracicaba 498
- Mogi das Cruzes 473
- Cajamar 464
- Santa Cruz do Rio Pardo 433
- Embu: 431
- Atibaia: 428
- Cubatão: 415
- Franca: 406
- Jundiaí: 405
- Hortolândia 396
- Sorocaba 388
- Diadema 385
- Campinas 382
- Tatuí 382
- Cotia 374
- Matao 365
- Taubaté 354
- São Bernardo do Campo: 348
- Itápolis 329
- Ribeirão Preto: 327
- São José do Rio Pardo: 325
- Agudos 322
- Bebedouro 315
- Monte Azul Paulista 294
- Cabreúva 279
- Paulínia 276
- Pirassununga 270
- Casa Branca 266
- Itapevi 264
- São Carlos 264
- Araçatuba: 259
- Indaiatuba: 257
- Pederneiras: 253
- Taboão da Serra: 253
- Mococa: 252
- Mauá: 250
- Sumaré: 249