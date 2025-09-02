Cidades da região se destacam na criação de empregos formais em julho, aponta Caged

Neto Rossi

No total, São Paulo concentrou 29% das vagas criadas no país nos primeiros sete meses de 2025

Foto: Governo de SP

Cidades da região têm se destacado na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com dados da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), municípios como Cotia, Osasco, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra, Carapicuíba, Embu das Artes e Jandira aparecem entre as cidades que mais criaram vagas formais no mês de julho.

Os números reforçam o bom momento do mercado de trabalho paulista: somente em julho, o estado abriu 43 mil novos postos, o que representa 33% de todas as vagas criadas no Brasil no período. No acumulado de janeiro a julho, São Paulo já soma mais de 390 mil empregos com carteira assinada — o equivalente a cerca de 2 mil novas oportunidades por dia.

Entre as cidades da região, Osasco lidera o saldo de vagas, seguida por Barueri. Cotia, Itapevi e Taboão da Serra também registraram desempenho positivo, assim como Embu das Artes, Carapicuíba e Jandira, reforçando a importância econômica e a força do eixo oeste metropolitano no cenário estadual (veja a tabela abaixo).

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em julho:

  1. São Paulo: 9.242
  2. Bauru: 2.977
  3. Osasco: 2.949
  4. Barueri: 2.515
  5. Sao Caetano do Sul: 1.194
  6. Guarulhos: 1.106
  7. Vargem Grande do Sul 1.076
  8. Santo André 1.071
  9. São José do Rio Preto 725
  10. Bragança Paulista 679
  11. São José dos Campos: 661
  12. Santos: 658
  13. Bernardino de Campos: 568
  14. Piracicaba 498
  15. Mogi das Cruzes 473
  16. Cajamar 464
  17. Santa Cruz do Rio Pardo 433
  18. Embu: 431
  19. Atibaia: 428
  20. Cubatão: 415
  21. Franca: 406
  22. Jundiaí: 405
  23. Hortolândia 396
  24. Sorocaba 388
  25. Diadema 385
  26. Campinas 382
  27. Tatuí 382
  28. Cotia 374
  29. Matao 365
  30. Taubaté 354
  31. São Bernardo do Campo: 348
  32. Itápolis 329
  33. Ribeirão Preto: 327
  34. São José do Rio Pardo: 325
  35. Agudos 322
  36. Bebedouro 315
  37. Monte Azul Paulista 294
  38. Cabreúva 279
  39. Paulínia 276
  40. Pirassununga 270
  41. Casa Branca 266
  42. Itapevi 264
  43. São Carlos 264
  44. Araçatuba: 259
  45. Indaiatuba: 257
  46. Pederneiras: 253
  47. Taboão da Serra: 253
  48. Mococa: 252
  49. Mauá: 250
  50. Sumaré: 249
