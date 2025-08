TRE-SP reverte cassação e devolve mandato de prefeito e vice-prefeita de Barueri

Corte reconheceu novos documentos; réus tinham sido cassados por uso indevido dos meios de comunicação

Foto: Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), por maioria de votos (4x3), acolheu os embargos de declaração do prefeito de Barueri, José Roberto Piteri (Republicanos), e sua vice-prefeita, Cláudia Aparecida Afonso Marques (PSB), revertendo a decisão anterior da Corte que cassou os mandatos, por uso indevido dos meios de comunicação.

A nova decisão, proferida na sessão plenária desta terça-feira (5), reconheceu novos documentos juntados pelos réus e julgou improcedente todos os pedidos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije).O juiz Cláudio Langroiva teve o voto vencedor, que divergiu do relator, juiz Régis de Castilho. Segundo Langroiva, foram juntados novos documentos que comprovam “um possível erro” na metodologia utilizada para analisar a gravidade dos impulsionamentos dos conteúdos publicados.Com isso, o magistrado afirmou não ser possível avaliar o impacto dessas publicações em comprometer a lisura e a legalidade do processo eleitoral, que motivou a decisão anterior de cassação., argumentou Langroiva.O juiz teve sua posição seguida pelo desembargador Cotrim Guimarães, pelo juiz Rogério Cury e pelo presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, que, ao final, desempatou o julgamento, mas também vota nas ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições, perda de diploma ou mandato eletivo (artigo 24, II, do Regimento Interno do TRE-SP).Em seu voto, o relator considerou que os novos documentos juntados no processo não poderiam mais ser analisados, devendo a decisão anterior ser totalmente mantida., explicou o juiz. Ele foi acompanhado pelo desembargador Encinas Manfré e pela juíza Maria Cláudia Bedotti.A Aije foi proposta pela coligação Aqui Tem Barueri (União Brasil, PP, PL, PRD, PRTB, Mobiliza, Agir, PSD, Avante e PDT) e pelo Diretório Municipal do União Brasil de Barueri, alegando a prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelos réus e pelo ex-prefeito do município, Rubens Furlan (PSB), nas Eleições 2024. Na primeira instância, a ação foi julgada improcedente.Em abril deste ano, por 5x2, a Corte havia decidido pela cassação dos mandatos e declaração de inelegibilidade do prefeito, vice-prefeita e também do ex-prefeito, pela divulgação de vídeos impulsionados no perfil do Instagram de Rubens, na época ainda chefe do executivo. O conteúdo publicado na rede social divulgava a campanha eleitoral dos candidatos José e Claudia, ao mesmo tempo em que depreciava outro candidato à prefeitura, Gil Arantes (União), caracterizando abuso por uso indevido dos meios de comunicação.