Vazamento em duto da Sabesp deixa região central de Cotia sem água

Interrupção no fornecimento atinge casas e comércios; avenida está parcialmente interditada

Foto: Reprodução

Um duto da Sabesp se rompeu na manhã desta quinta-feira (28) na Avenida Antônio Mathias de Camargo, na região central de Cotia. O vazamento provocou a interrupção do fornecimento de água em residências e comércios da área.



A reportagem do Cotia e Cia entrou em contato com a Sabesp para mais informações sobre o reparo e o prazo de normalização do serviço e aguarda retorno.

A Prefeitura de Cotia informou que o incidente também afetou o trânsito, com interdição parcial da via. Agentes do Departamento de Trânsito estão no local orientando os motoristas, que devem buscar rotas alternativas.