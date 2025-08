Três vias importantes da Granja Viana passam por serviços de infraestrutura

Segundo a prefeitura, as obras serão realizadas por uma empresa contratada por meio de recursos de convênio e devem durar pelas próximas semanas

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia iniciou os serviços de recuperação de três importantes vias da região da Granja Viana. Por meio do Programa Municipal Asfaltaço será feita a revitalização asfáltica nas vias: avenida José Giorgi, avenida Estácio de Sá e na rua Mesopotâmia.

Segundo a prefeitura, as obras serão realizadas por uma empresa contratada por meio de recursos de convênio e devem durar pelas próximas semanas.Os trabalhos começaram nesta semana pela rua Mesopotâmia e, de acordo com o Departamento de Convênios da Prefeitura, as obras contemplarão uma extensão de 3.301,45 metros e serão realizados os serviços de: guia, sarjeta, sarjetão, drenagem com reformas em bocas de lobo, implantação de passeio público (calçada), faixa compartilhada e, ao final, será feita toda a sinalização viária horizontal e vertical.O Programa Municipal ‘Asfaltaço’ visa recuperar vias pavimentadas, além de sua infraestrutura de drenagem e sinalização, além de levar asfalto para vias que, até então, eram de terra.