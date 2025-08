Suspeito de matar namorada é preso ao acionar resgate para ela em Alphaville

Fábio acionou o resgate alegando que a mulher tinha passado mal e tido uma convulsão; no entanto, vítima tinha sinais de violência pelo corpo

Imagens: TV Globo

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante no domingo (3) suspeito de matar a companheira dentro de um apartamento de luxo na região de Alphaville, em Barueri.

Fábio Seoane Soalheiro acionou o resgate alegando que a mulher tinha passado mal e tido uma convulsão.No entanto, quando guardas municipais chegaram no local, ela já estava morta e com sinais de violência pelo corpo. Fábio tinha ferimentos nas mãos, nos braços e nas costas.Bruna Martello Carvalho tinha 35 anos e estava caída ao lado da cama, ensanguentada, com hematomas e sinais de agressão. A Guarda Civil Municipal relatou também que a casa estava desordenada e que havia manchas de sangue em alguns locais.Em nota enviada ao G1, a defesa de Fábio ressaltou que o caso está sob investigação e que nenhum julgamento prévio pode ser admitido antes da devida apuração dos fatos. Ele foi indiciado por feminicídio e está sob custódia da Justiça.