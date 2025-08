Sam’s Club Granja Viana divulga vagas de emprego para diversos setores

Loja tem oportunidades para operador comercial, líder de padaria, conferente, fiscal de prevenção e perdas, entre outras

Loja está localizada na altura do km 23 da Raposo Tavares. Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

O Sam´s Club Granja Viana está com vagas de emprego disponíveis para diversos setores. Inaugurada em junho de 2023, a loja tem oportunidades para operador comercial, líder de padaria, conferente, fiscal de prevenção e perdas, entre outras.

Ao todo, o Grupo Carrefour Brasil – ao qual o Sam’s Club pertence - está com mais de 750 vagas abertas no estado de São Paulo.As vagas são destinadas a candidatos com ensino fundamental ou médio, conforme os requisitos de cada oportunidade. Não há exigência de experiência anterior, ampliando o acesso a quem busca o primeiro emprego ou uma nova oportunidade no mercado de trabalho.Os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeitório no local, premiação por resultados, auxílio-creche, cesta de Boas Festas, TotalPass, subsídio educacional e cartão Carrefour ou Sam’s Club, com vantagens e descontos exclusivos nas lojas da rede.