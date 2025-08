Arthur Joly leva palestra e oficina de sintetizadores ao Instituto Sidarta, em Cotia

Ele será o 1º convidado de um projeto piloto voltado para a difusão artística e cultural na região; saiba como se inscrever

Arthur Joly. Foto: Divulgação

No dia 23 de agosto, o Instituto Sidarta, em Cotia, recebe um dos nomes mais inventivos da música eletrônica brasileira: Arthur Joly, músico, produtor e criador da Reco‑Synth, referência internacional na construção de sintetizadores analógicos.



As inscrições devem ser feitas por este link: Dúvidas? Entre em contato com Andreza pelo WhatsApp: (11) 91097-5221.

Ele será o primeiro convidado de um projeto piloto voltado para a difusão artística e cultural na região de Cotia, e inspirado na missão do instituto de promover educação de qualidade e experiências de vida.A programação vai incluir uma palestra das 10h às 11h, com o tema “Criação Sonora e Liberdade Criativa”, seguida de oficinas práticas, em que os participantes construirão - e levarão para casa - seus próprios sintetizadores.Conhecido por sua abordagem artesanal e estética, Arthur Joly combina a paixão pela música eletrônica com uma visão artística e experimental.Em 2009, ele criou seu primeiro módulo de bumbo eletrônico, mesmo sem experiência prévia com solda, usando kits importados. A partir daí, desenvolveu seus próprios sintetizadores modulares, dentre eles o Jolymod III, considerado o maior sintetizador modular da América Latina.Suas criações são valorizadas internacionalmente e apreciadas por artistas como Hans Zimmer e Tó Brandileone.As atividades do dia 23 são voltadas a jovens, músicos, educadores e interessados em invenção sonora. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até 16 de agosto.