Quem é Fábio Ribeiro: pastor, líder comunitário e agora vereador de Cotia

Novo parlamentar substitui Alexandre Frota e promete transformar experiência social em políticas públicas no município

Pastor Fábio Ribeiro assume cadeira no Legislativo no lugar de Alexandre Frota. Foto: Divulgação

Alexandre Frota (PDT) deixou temporariamente a Câmara Municipal de Cotia para assumir a Secretaria de Relações Institucionais do município. Em seu lugar, tomou posse o pastor Fábio Ribeiro (PDT), que vinha ocupando a chefia da mesma pasta desde janeiro.

Nas eleições de 2024, Fábio recebeu 1.629 votos, ficando como 2º suplente do PDT – o 1º suplente, Marcos Nena, segue à frente da Secretaria de Transportes e Mobilidade.Aos 43 anos, Fábio Ribeiro é empresário do ramo da construção civil, casado, pai de dois filhos e morador do Jardim Petrópolis há mais de três décadas. Além da vida política, atua como presidente da Igreja Evangélica Altar de Gratidão.Reconhecido por ações sociais, é fundador do “Grupo dos 10”, iniciativa voluntária que já promoveu mais de 80 reformas em casas de famílias em situação de vulnerabilidade.Ao assumir o mandato, o novo vereador afirmou que seu objetivo é dar continuidade e ampliar essas iniciativas por meio de políticas públicas.declarou.