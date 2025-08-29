Professor Roberto, do Projeto Resgate, leva Cotia e Ibiúna ao pódio no Mundialito de Karatê

Atleta voluntário conquistou seis medalhas e reforçou como o esporte pode transformar vidas e comunidades
|Professor Roberto. Foto: Reprodução
Coluna Esportes & Cia: O professor e atleta Roberto, responsável pelo Projeto Resgate, foi um dos destaques do Mundialito de Karatê 2025, realizado nos dias 23 e 24 de agosto, em Praia Grande, litoral de São Paulo.
A competição reuniu 700 participantes de quatro países filiados à escola Shinshukan de karatê: Argentina, Espanha, Uruguai e Brasil, que sediou o evento.
|Projeto Resgate, em Ibiúna. Foto: Reprodução
Roberto se consagrou vice-campeão na modalidade de Lutas e conquistou, ao todo, seis medalhas, resultado que o colocou entre os principais nomes do torneio.
Mais do que uma disputa esportiva, o Mundialito também se destacou pelo caráter integrador. “Além de desafiar os atletas, a competição aproxima nações, pessoas e mostra como o karatê transforma vidas”, destacou Roberto.
Morador da região, o professor ministra aulas voluntárias de karatê em Caucaia do Alto, no bairro Água Espraiada, e também em Ibiúna, ajudando a difundir o esporte e a disciplina entre crianças, jovens e adultos.
