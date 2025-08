Projeto leva teatro gratuito ao Parque Cemucam no Dia dos Pais

O 'Teatro nos Parques' já alcançou mais de 400 mil pessoas e valoriza o teatro de rua, a diversidade de públicos e a formação de novas plateias

Teatro nos Parques. Foto: Divulgação

O projeto Teatro nos Parques chega à 18ª edição com a apresentação do espetáculo ‘Os Cirandeiros’, da Cia. Núcleo. O evento, que é gratuito, ocorre neste domingo (10), às 15h, no Parque Cemucam, em Cotia.

Reconhecido por promover o acesso à cultura em espaços públicos, o projeto já alcançou mais de 400 mil pessoas e valoriza o teatro de rua, a diversidade de públicos e a formação de novas plateias., conta Edson Caeiro, idealizador e coordenador do projeto.Além de seu caráter sociocultural e ambiental, o projeto alia cultura, entretenimento e lazer à formação de cidadania e responsabilidade social ao reunir trabalhos de grandes companhias que falem um pouquinho de todos esses ideais para pessoas de todas as idades.Criado em 2009, o Teatro nos Parques planeja e executa projetos de teatro, circo e dança para todas as idades e classes sociais, em espaços abertos e parques com acessibilidade.Até 2024, em sua 18ª edição, o projeto já realizou 664 apresentações teatrais em sete estados e 31 cidades brasileiras, ficando entre uma das maiores temporadas itinerantes de teatro do país.O projeto é uma realização da Casa das Ideias em parceria com Estima Cultural, com patrocínio da Gerdau, que apoia o evento desde 2011 via Proac ICMS, do Governo do Estado de São PauloTeatro nos Parques10 de agosto, domingo15h - Os Cirandeiros, com a Cia. NúcleoOnde: Parque CEMUCAM - R. Mesopotâmia, s/n - Jardim Passárgada