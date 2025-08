Já olhou para o seu cocô hoje? Saiba como as fezes indicam sinais de alerta do corpo

A qualidade da sua alimentação pode ser vista no funcionamento do intestino. Entenda como identificar sinais de desequilíbrio através das fezes

Por Grazi Fernandes





Recentemente, recebemos a triste notícia do falecimento da cantora Preta Gil, que lutava contra o câncer colorretal.



Escala de Bristol. Imagem: Reprodução



E aí, qual é o formato do seu cocô? Qualquer anormalidade, o sinal é claro: procure um médico!





O câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum de câncer no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima 45.630 novos casos por ano no país, sendo mais frequente entre as mulheres, com 23.660 novos casos, contra 21.970 para os homens e aumentado sua incidência especialmente entre os jovens.A doença se caracteriza pelo aparecimento de tumores no cólon e reto, parte final do intestino grosso e costuma ser silenciosa e assintomática no estágio inicial. Por esse motivo, recomenda-se o exame da colonoscopia a partir dos 45 anos como forma preventiva ou em caso de histórico de câncer na família, até antes dessa idade, pois ele pode detectar lesões antes que virem câncer.Após o falecimento da cantora aos 50 anos de idade por câncer no intestino o Hospital AC Camargo, em São Paulo, registrou aumento na busca por colonoscopias, exame fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, porém, a prevenção deve ser iniciada muita antes de exames, através da mudança de hábitos e estilo de vida.Uma alimentação pobre em fibras, água, rica em carnes processadas, álcool, tabagismo, sedentarismo e sobretudo, obesidade, aumentam o risco. Ainda sobre sinais e sintomas, observar perda de peso rápida e inexplicada, fadiga persistente, bem como, alteração nos hábitos intestinais, como por exemplo, diarreia ou constipação especialmente as crônicas, sangramento nas fezes e dor abdominal.Você já olhou para as suas fezes? Isso, o cocô! Parece constrangedor, não é? Mas uma simples avaliação do formato das fezes pode auxiliar a detectar algum problema que esteja ocorrendo no seu intestino. A ESCALA DE BRISTOL é uma ferramenta bastante utilizada especialmente por Coloproctologistas e por muitos Nutricionistas, pois, além de possibilitar identificar algum quadro de desnutrição ou problemas intestinais, esta ferramenta acaba sendo interativa e quebrando o tabu que o assunto carrega.É uma tabela apresentada por imagem ou fisicamente impressa em 3D que serve para classificar a formato das fezes em sete grupos e apontar se o funcionamento do intestino pode ser considerado normal ou anormal. Desta forma, o paciente pode apontar ao profissional da Saúde qual é o formato, cor regularidade de suas fezes.Na escala de Bristol, as fezes são divididas em 7 grupos de acordo com seu formato e consistência:- Pequenas bolinhas duras, separadas e difíceis de sairPequenos grumos agrupados em forma de salsicha– Fezes alongadas com fissuras na superfície– Fezes alongadas lisas e macias– Pedaços macios, separados, com bordas definidas e fáceis de sair– Massa pastosa e fofa com bordas irregulares– Fezes totalmente líquidas sem nenhum pedaço sólidoO Tipo 1 e 2 podem indicar constipação. Já o 3, 4 e 5 são considerados normais. E por fim, os tipos 6 e 7 a doenças que evoluem com diarreia. Veja abaixo: