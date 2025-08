Parque aquático em Cotia oferece entrada gratuita para os pais neste final de semana

Promoção é válida para compras efetuadas no site e com pelo menos um adulto pagante

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

Neste final de semana (9 e 10 de agosto), o Thermas da Mata comemora o Dia dos Pais com uma ação especial: pais acompanhados de um adulto pagante têm entrada gratuita no parque aquático localizado em Cotia.

Os visitantes poderão aproveitar mais de 15 atrações aquáticas, entre elas os toboáguas radicais Brabus e Cyclone, espaços infantis como a Beach Kids e a Vila da Mata, além da Praia da Mata, uma piscina de ondas com águas aquecidas a 32°C que simula a experiência de um dia na praia, sem sair da região metropolitana.Para o fim de semana, a programação inclui atividades de recreação com a equipe do parque, a presença dos mascotes Thermalucos, completando a experiência com entretenimento para todas as idades. E, para maior comodidade, o local oferece mais de 20 opções de alimentação espalhadas por toda a área do parque.A promoção de Dia dos Pais é válida para entradas nos dias 9 e 10 de agosto, mediante a compra pelo site do parque de pelo menos um ingresso adulto pagante. Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$49,90 para adultos e R$24,90 para crianças, com lotes limitados.