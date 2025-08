Caged: Cotia gera mais de 2,2 mil empregos no 1º semestre e fecha período com saldo positivo

O setor de ‘serviços’ foi o campeão de contratações e gerou 1.395 novas vagas em Cotia, seguido do setor de ‘comércio’, com 321 novos postos de trabalho

Nos seis primeiros meses de 2025, as empresas de Cotia geraram 2.234 novos postos formais de trabalho. Os números representam uma recuperação em relação aos últimos seis meses do ano passado, quando a cidade anotou o encurtamento das vagas de trabalho: a cidade fechou o ano com saldo negativo de 64 vagas.

O levantamento ‘Evolução das admissões e desligamentos e competências da movimentação’, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, mostrou que o mês mais aquecido foi fevereiro, mês em que as empresas de Cotia realizaram 4.872 contratações frente as 3.897 demissões, fechando com um saldo de 975 novos postos de trabalho.O segundo mês com mais contratações foi março: as empresas fecharam esse mês com um saldo de 577 novos postos de trabalho.O setor de ‘serviços’ foi o campeão de contratações e gerou 1.395 novas vagas em Cotia, seguido do setor de ‘comércio’, com 321 novos postos de trabalho nos primeiros seis meses deste ano. Os setores da ‘indústria’ responderam por 277 novas vagas e o da ‘construção’, 259. O único setor que registrou mais demissões do que contratações foi o da ‘agropecuária’, com 55 contratações ante a 76 demissões, ou seja, houve o fechamento de 18 vagas de trabalho neste setor.