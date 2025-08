Manifestação na Raposo: Quatro pessoas foram detidas por desacato, diz polícia

Segundo a secretaria de segurança pública de SP um policial foi ferido na ação.









A Polícia Militar disse em nota enviada ao Cotia e Cia que quatro manifestantes foram detidos durante a liberação das faixas da rodovia Raposo Tavares na altura do KM 37.

Quatro pessoas foram detidas por desacato durante a ação. Um policial rodoviário ficou ferido após ser atingido por uma pedra na perna e foi encaminhado a um hospital da região. Diz a nota.

A PM ainda informou que a atuação da corporação foi necessária para restabelecer a circulação de veículos na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 37, em Cotia, após um grupo bloquear a via desrespeitando uma ordem judicial.

A manifestação que se iniciou no meio da tarde deste domingo (3) contesta a implantação de pedágios na rodovia Raposo Tavares.

Inicialmente o grupo permaneceu no acostamento da via e na entrada do bairro do Mirante da Mata. Por volta das 17h, um grupo avançou para a rodovia com isso policiais utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.