“A PM do Tarcísio é criminosa”, diz secretário de Cotia durante protesto contra pedágio; VÍDEO

A manifestação reuniu cerca de 250 pessoas na entrada do bairro Mirante da Mata, onde um pórtico de pedágio Free Flow foi instalado no km 37 da rodovia Raposo Tavares.Policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes. Quatro pessoas foram detidas por desacato durante a ação, afirmou a PM em nota.Segundo a corporação, a atuação. A PM disse que um grupo bloqueou a via “desrespeitando uma ordem judicial”.Além das quatro pessoas detidas, a PM informou que um policial rodoviário ficou ferido após ser atingido por uma pedra na perna e foi encaminhado a um hospital da região.A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Cotia.