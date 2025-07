MEIs poderão prestar serviços para a prefeitura de Cotia; entenda

Gestão municipal poderá contratar mão de obra diretamente dos prestadores de serviços, sem as tradicionais licitações, no valor de até R$ 12,5 mil por serviço

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia aderiu ao ‘Contrata +Brasil’, plataforma lançada pelo governo federal com o objetivo de conectar Microempreendedores Individuais (MEIs) ao poder público municipal.

Com a inscrição de Cotia, a gestão municipal poderá contratar mão de obra diretamente dos prestadores de serviços, sem as tradicionais licitações ou processos burocráticos e demorados, como serviços de manutenção e pequenos reparos, no valor de até R$ 12.545,11 por serviço.A articulação foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, junto ao Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do Governo Federal.A formalização da parceria foi feita durante a visita de Marcelo Strama, diretor de fomento do ministério, e Paulo Barbosa, coordenador geral de fomento do ministério, ao gabinete do prefeito de Cotia., disse o prefeito Welington Formiga.Entre os serviços que podem ser contratados pela plataforma estão: pedreiro, marceneiro, encanador, eletricista, pintor, consertos hidráulicos, manutenção em equipamentos, entre outros, em unidades públicas municipais. Em breve, a Prefeitura começará a lançar demandas de serviços na plataforma.As necessidades de serviços serão publicadas pela Prefeitura na plataforma ‘Contrata +Brasil’. Os prestadores de serviços, devidamente cadastrados, poderão apresentar as suas propostas que serão analisadas e, se aprovadas, contratadas pelo poder público municipal. A ferramenta conecta fornecedores locais às demandas do setor público e gera economia e agilidade para a gestão pública, lançando mão de contratação em pequenos negócios.Os fornecedores de serviços podem se inscrever na plataforma [veja abaixo]. Uma vez cadastrada, a empresa poderá consultar as oportunidades de serviços em aberto e enviarem a proposta. Por meio de mensagens de Whatsapp, o MEI também é avisado sobre demandas inseridas pela Prefeitura. No site do governo federal [veja abaixo] está disponível a cartilha com o passo a passo do programa e como se inscrever.Plataforma ‘Contrata +Brasil’Informações: https://www.gov.br/contratamaisbrasil/pt-brTutorial para o fornecedor (MEI): https://www.gov.br/contratamaisbrasil/pt-br/area-do-fornecedor