Operação mira adolescentes que promovem ataques a moradores de rua pelo Discord

Entre os investigados há um menor que reside na França. Ele é apontado como um dos principais financiadores dos ataques

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Nix, que investiga grupos responsáveis por ataques a moradores de rua e animais em situação de abandono, articulados por meio de plataformas digitais.

A investigação teve início em novembro do ano passado, com a criação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) voltado especialmente para apurar crimes em ambientes virtuais.A ação tem apoio da Polícia Civil dos estados do Rio Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Pernambuco e do Distrito Federal. No total, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e outros nove de internação de adolescentes.Entre os investigados há ainda um menor que reside na França. Ele é apontado como um dos principais financiadores dos ataques, aproveitando-se da própria condição financeira para custear ações criminosas organizadas em grupos fechados na plataforma Discord.A investigação dura cerca de oito meses e deve ter novas fases. Segundo os agentes do Noad, conhecidos como "observadores digitais", o grupo se reorganiza constantemente em subgrupos – ou "panelas" – dentro da rede social, o que exige acompanhamento contínuo das autoridades.