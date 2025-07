Thermas da Mata anuncia entradas gratuitas para motoristas e avós; entenda

Campanhas promocionais são válidas para esta semana; veja

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, anunciou campanhas promocionais ainda para este mês.

No dia 25 de julho, sexta-feira, o parque celebra o Dia do Motorista com entrada gratuita para motoristas acompanhados de um adulto pagante. A ação beneficia motoristas de aplicativo, taxistas e motoristas de transporte público com carteira assinada, mediante apresentação de CNH ativa e documento oficial com foto.Já neste fim de semana (26 e 27 de julho), em comemoração ao Dia dos Avós, a entrada será gratuita para quem estiver acompanhado de um adulto pagante e apresentar documento que comprove o vínculo familiar com os netos.Por fim, entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, o parque realiza a campanha especial “Semana Maluca”, com ingressos promocionais a partir de R$39,90 para quem garantir as entradas pelo site oficial (thermasdamata.com.br). A promoção tem vagas limitadas por dia e é válida exclusivamente para compras online e visitas nesse período.Saiba mais em thermasdamata.com.br