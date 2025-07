PM começa a usar ferramenta do Google que bloqueia celulares roubados; veja como funciona

Além de bloquear o aparelho, os policiais podem auxiliar a vítima a identificar a localização em tempo real

A Polícia Militar de São Paulo começou a utilizar a ferramenta Google Localizador para bloquear e localizar celulares roubados. A parceria é uma nova tentativa de combater os roubos e furtos de aparelhos.

A novidade foi anunciada pelo Google no dia 10 de junho durante o Google for Brasil, evento da empresa americana voltado para o mercado brasileiro.A funcionalidade será integrada aos Terminais Portáteis de Dados (TPDs) dos policiais, que poderão, durante o atendimento de ocorrências, bloquear remotamente aparelhos subtraídos — sempre a pedido da vítima, que deverá fornecer as informações necessárias.Além de bloquear o aparelho, os policiais podem auxiliar a vítima a identificar a localização em tempo real, tocar um som para facilitar sua identificação ou, em último caso, apagar todos os dados. Todas as ações devem ser documentadas pelo agente.O recurso, no entanto, não substitui a necessidade de registrar o Boletim de Ocorrência com o IMEI do aparelho, nem as etapas de investigação.A partir do número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) dos aparelhos furtados ou roubados, a Polícia Civil realiza o cruzamento de informações dos boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. Com isso, é possível identificar os celulares que foram reativados por terceiros.O sistema emite um alerta para o celular alvo com uma intimação. A pessoa que está em posse do aparelho e que adquiriu, sem conhecimento do crime, é convocada para comparecer à delegacia e prestar informações. Ela tem a opção de devolver o celular e colaborar com a investigação como testemunha. Caso contrário, ela poderá responder pelo crime de receptação a depender da análise do caso., explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.Até o momento, o projeto foi realizado nos 78º, 13º e 14º Distritos Policiais da capital paulista e nos 1º DP, de São Bernardo do Campo, e 1º DP, de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.Ao todo, 824 notificações foram encaminhadas, 273 pessoas compareceram às unidades policiais e 142 celulares foram apreendidos na capital paulista.O projeto de recuperação de celulares no âmbito do SP Mobile está em fase de expansão e será implementado integralmente para todo estado de São Paulo até o final de 2025.A ação teve como objetivo recuperar celulares com restrição criminal que voltaram a ser ativados. A maioria das pessoas notificadas afirmaram ter adquirido os celulares por meio de compra em estabelecimentos ou outras pessoas, sem saber da procedência ilícita.De acordo com o delegado Alexandre Dias, titular do 78º DP, onde o projeto piloto foi iniciado, a adesão da população foi positiva., afirmou., explicou o delegado.