Reserva Florestal do Morro Grande pode se tornar parque estadual

O deputado Eduardo Suplicy (PT) apresentou um projeto de lei na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em que propõe a criação de um parque estadual onde está localizada a Reserva Florestal do Morro Grande, em Cotia. A proposta segue em tramitação.





Nas redes sociais, Suplicy explicou que a ideia para criação do projeto partiu de diversas entidades mobilizadas pela preservação da área e que está abrindo diálogo com o Governo do Estado para que o parque seja efetivado.



"Maior maciço florestal da região metropolitana de São Paulo, a reserva é um corredor ecológico de elevada biodiversidade, além da sua função essencial na segurança hídrica da metrópole. São 10.870 hectares na bacia hidrográfica do Alto Cotia, abrangendo as matas no entorno das represas da Cachoeira das Graças e Pedro Beicht", publicou.

















Em recente manifestação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o mesmo professor sustentou que “a categoria de Parque Estadual é, a princípio, a mais adequada frente ao potencial recreativo, turístico e educacional da área, dada a proximidade com São Paulo e outros centros urbanos que poderiam se beneficiar da área”.





"de uma categoria que permite compatibilizar proteção ambiental rigorosa com o acesso ordenado da população a experiências de contato com a natureza, educação ambiental e valorização do patrimônio natural e histórico da região".

Para Suplicy, trata-se, portanto,

Segundo o texto, a criação do parque tem como objetivo conciliar a proteção integral da flora, fauna, recursos hídricos e atributos paisagísticos com a promoção de ações educacionais, científicas, recreativas e de turismo ecológico.A Reserva do Morro Grande é a maior área contínua de Mata Atlântica da Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Estudos científicos realizados pelo professor Jean-Paul Metzger (USP) desde os anos 2000 atestam a relevância ecológica crítica da reserva, destacando sua elevada biodiversidade, importância como corredor ecológico, serviços ecossistêmicos estratégicos e sua função essencial na segurança hídrica da metrópole.