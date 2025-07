Homem é flagrado colocando pelo da própria barba em alimento para não pagar; VÍDEO

Caso aconteceu em um estabelecimento comercial em Cotia; veja

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Um homem foi flagrado, nesta semana, tirando o pelo da própria barba e colocando em um alimento que consumia com o objetivo de não pagá-lo. O caso ocorreu em um comércio em Cotia.



Homem é flagrado colocando pelo da própria barba em alimento para não pagar pic.twitter.com/SHGHm8TuJR — Cotia e Cia (@CotiaeCia) July 2, 2025



Logo em seguida, as imagens mostram o homem pegando o alimento, se levantando e indo em direção ao caixa.



Segundo relatos em grupos de WhatsApp, o homem é conhecido por aplicar os mesmos golpes em comércios da região.

O vídeo com o flagrante foi enviado ao Cotia e Cia pela proprietária do estabelecimento. De acordo com ela, o homem se dirigiu ao caixa e disse que não iria pagar pelo alimento, pois tinha encontrado um fio de cabelo., relata.Pelas imagens, é possível ver o homem sentado no comércio consumindo o alimento. Em determinado momento, ele leva a mão para o rosto e é possível vê-lo arrancando um pelo da própria barba e colocando na comida.