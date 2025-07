Central Park divulga programação de férias com diversas atividades para as crianças

Entre os dias 5 e 27 de julho, diversas ações vão levar diversão às famílias durante as férias escolares

Foto: Reprodução

No mês de julho, o Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma programação especial para recepcionar as famílias no período de férias escolares. Ao longo do mês, diversas ações vão levar entretenimento e diversão às crianças.



“O período de férias escolares será de muito entretenimento no Shopping Central Park. No mês do aniversário do empreendimento, pais e filhos terão a oportunidade de viver momentos inesquecíveis e divertidos com nossa programação de atividades”, diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.



Serviço: Férias no Shopping Central Park



Oficina de Bobbie Goods

🗓 Data: 5, 6, 26 e 27 de julho



📍 Local: Teatro (Piso Térreo)



⏰ Horário: 14h às 18h



Oficinas de Pulseira da Amizade e Chaveiro

🗓 Data: 13 e 20 de julho



📍 Local: Teatro (Piso Térreo)



⏰ Horário: 14h às 18h



Teatro Catavento - Lilo & Stitch

🗓 Data: 12 de julho de 2025



📍 Local: Teatro (Piso Térreo)



⏰ Horário: 16h





Contação de Histórias

🗓 Data: 19 de julho de 2025



📍 Local: Teatro (Piso Térreo)



⏰ Horário: 16h



Aniversário do Shopping Central Park – Teatro e Distribuição de Pipoca



🗓 Data: 25 de julho de 2025



⏰ Horário: 16h

Nos dias 5, 6, 26 e 27 de julho, o Shopping Central Park vai proporcionar muita criatividade com a febre do momento: Bobbie Goods. Os livros para colorir figuras fazem sucesso entre as crianças. Os pequenos poderão participar de uma atividade de colorir, usando estojos de canetas especiais, que estarão disponíveis para uso coletivo da garotada. A ação ocorre das 14h às 18h, com sessões de 30 minutos.Nos dias 13 e 20 de julho, as crianças vão se divertir com Oficinas de Pulseira da Amizade e Chaveiro. A ação ocorre das 14h às 18h.No dia 12 de julho, às 16h, a diversão continua com uma apresentação do Teatro Catavento, com personagens do Lilo & Stitch, grande sucesso do cinema neste ano. No dia 19, as crianças poderão acompanhar uma sessão de contação de histórias a partir das 16h.O dia 25 de julho, primeiro aniversário do Shopping Central Park, será muito especial. A comemoração se mistura à programação de férias com teatro infantil de “A Bela e a Fera”, às 16h. Além disso, haverá distribuição de pipoca-doce e Parada de Aniversário, com apresentação de banda e entrega de balões personalizados.