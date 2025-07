Prefeitura de Cotia publica esclarecimentos sobre contratos temporários na Educação; veja

Nota com as informações também cita andamento do concurso público

Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia

A prefeitura de Cotia publicou, nesta quarta-feira (9), uma nota com esclarecimentos a respeito dos contratos temporários na área da Educação.

Segundo a prefeitura, esses contratos têm base na Lei Complementar nº 383/2024 e na Lei Municipal nº 301/1989, que trata das regras para a contratação temporária no serviço público municipal., explicou.A administração municipal reforçou, também, que esses contratos não seguem as regras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), como acontece na iniciativa privada., disse., completou o Executivo.A prefeitura informou ainda que está em andamento o processo interno para a realização de concurso público efetivo para diversos cargos na Educação, que será divulgado oficialmente nos próximos meses.