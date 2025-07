Saiba quais são as 5 fabricantes de alisantes de cabelo interditadas pela Anvisa em SP

Segundo a Anvisa, essas empresas não estavam seguindo as normas sanitárias; 5 das 7 fiscalizadas foram interditadas

Foto: Reprodução / Anvisa

Uma inspeção da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) interditou sete fábricas de alisantes capilares em São Paulo por irregularidades graves, como uso de matéria-prima vencida.

A ação, chamada “Alisamento Seguro”, aconteceu em empresas localizadas em Mairiporã, na região metropolitana, e Dumont, Piratininga, Santópolis do Aguapeí e Sumaré, no interior do estado.Segundo a Anvisa, essas empresas não estavam seguindo as normas sanitárias. Esses produtos precisam ser registrados na Anvisa, ou seja, a Agência precisa avaliar previamente os dados apresentados pelos fabricantes e aprovar o produto para que então ele possa ser comercializado.De sete estabelecimentos inspecionados no estado de São Paulo, cinco foram interditados durante a ação. Como resultado da operação, a Anvisa cancelou diversos produtos alisantes irregulares em 1º de julho e determinou diversas medidas preventivas às empresas inspecionadas.EVOLUTION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. (Mairiporã) – Licença sanitária cancelada e lavratura de auto de infração.SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (Mairiporã) – Interdição parcial e lavratura de auto de infração.HIRO DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. – EPP (Dumont) – Suspensão de fabricação de produto e auto de imposição de penalidade de multa.HRT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. (Sumaré) – Interdição e lavratura de auto de infração.MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA (Santópolis do Aguapeí) – InterdiçãoPACK FOR YOU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS (Piratininga) – Interdição parcialPACK TO YOU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS (Piratininga) – Sem licença de funcionamento e endereço não autorizado. Interdição parcial.Problemas como matérias-primas vencidas;Ausência de documentação de controle de qualidade;Empresas sem licença sanitária e locais em péssimo estado de conservação;Equipamentos sem manutenção;Embalagens de matéria-prima sem rotulagem;Lavagem de materiais sendo realizadas em cozinha comum.De acordo com o comunicado, todos os alisantes capilares, inclusive os importados, devem ser registrados. Alisantes sem registro estão em situação irregular e podem causar danos à córnea, queimaduras graves no couro cabeludo, quebra dos fios e queda dos cabelos.Ácido tioglicólico e seus sais.Ésteres do ácido tioglicólico.Hidróxido de sódio ou potássio.Hidróxido de lítio.Hidróxido de guanidina (formado pela combinação de hidróxido de cálcio e um sal de guanidina).Sulfitos e bissulfitos inorgânicos.Pirogalol.Para identificar um alisante seguro para uso , a orientação principal é para que se verifique o registro do produto. A Anvisa criou um painel específico com a lista de produtos deste tipo regularizados permitidos.