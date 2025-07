PRF flagra transporte ilegal de 250 aves silvestres que seriam levadas para Osasco

Pássaros de diversas espécies estavam em gaiolas apertadas em rodovia do Paraná; dois homens foram presos

Foto: PRF / Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens, na noite desta quarta-feira (9), na BR-476, em Araucária (PR), por transportarem aproximadamente 250 pássaros silvestres sem autorização. As aves estavam em gaiolas no bagageiro de um dos veículos abordados.

A ação ocorreu por volta das 22h15, durante fiscalização de rotina na BR-476. Os policiais deram ordem de parada a dois carros que trafegavam juntos. Durante a vistoria, foi encontrada grande quantidade de pássaros de pelo menos sete espécies diferentes, incluindo Azulões e Cardeais, no interior de um dos veículos. O outro veículo transportava apenas gaiolas vazias.Questionados, os condutores — um homem de 34 anos e outro de 35 — informaram que haviam capturado os animais na região de União da Vitória (PR) e que pretendiam levá-los até Osasco (SP), onde receberiam pagamento.O Batalhão de Polícia Ambiental foi acionado para a destinação dos animais, que foram entregues à Delegacia da Polícia Civil em Araucária, responsável pelo encaminhamento à equipe especializada. As aves apresentavam sinais de captura e estresse, em condições precárias de transporte.Os presos, junto com as aves, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Araucária, onde responderão por crime ambiental e pelo crime de maus-tratos animal.