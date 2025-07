Polícia prende criminosos ligados a roubos de motos em Cotia

Ação cumpriu mandados judiciais em Cotia e outras três cidades; suspeitos também têm envolvimento com desmanches de veículos





A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu quatro homens durante a Operação Drakes da Oeste, realizada nesta segunda-feira (14), nas cidades de Cotia, Jandira, Carapicuíba e Itapevi. A ação teve como objetivo desarticular uma associação criminosa envolvida em desmanches ilegais e roubos de motos.





As investigações começaram em março, após a prisão em flagrante de um homem que havia resgatado um comparsa em um desmanche de motocicletas em Itapevi. O suspeito foi preso. A partir desse caso, os agentes identificaram três dos atuais detidos como integrantes da organização criminosa.





Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e de prisão temporária dos três envolvidos, que foram detidos e permanecem à disposição da Justiça.





Durante as buscas, os policiais foram abordados por uma vítima que havia acabado de ter sua moto roubada. Com base no último sinal de rastreamento do veículo, os agentes localizaram dois suspeitos fugindo em direção ao ponto de desmonte. Um deles foi preso em flagrante. A moto foi recuperada e devolvida ao proprietário, que reconheceu o autor do roubo e a arma usada no crime.





A ação foi coordenada por equipes da 3ª Delegacia da Divecar (Investigações sobre Desmanches Delituosos), com apoio da 4ª Delegacia da Divecar, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas e da Guarda Civil Municipal de Itapevi. Diligências seguem em andamento para identificar e localizar demais envolvidos.