Operação Lei Seca realizou 931 testes do bafômetro em Cotia

A fiscalização teve como foco garantir a segurança e a ordem nas vias públicas





Na última semana, agentes de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Cotia, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran SP), realizaram a Operação Direção Segura Integrada em dois pontos da cidade, centro de Cotia e na estrada de Caucaia do Alto. A fiscalização teve como foco garantir a segurança e a ordem nas vias públicas, além de promover a conscientização sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito.De acordo com o balanço da Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia (Setram), trinta e três autuações foram aplicadas durante a operação. A maioria das faltas identificadas na fiscalização foi de condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). A infração é considerada gravíssima. Dirigir usando o telefone celular também esteve entre as líderes de autuações. O Detran SP contabilizou 931 testes de etilômetro (bafômetro) e um condutor foi flagrado sob influência de bebida alcoólica.Outras infrações autuadas foram de motoristas conduzindo veículos com categoria diferente da CNH, veículos sem licenciamento, entre outras infrações.