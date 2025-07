Cotia promove ‘Férias na Esportiva’ com atividades gratuitas no Ginásio de Esportes

Serviço

Férias na Esportiva – Julho de 2025



Atividades esportivas gratuitas e monitoradas



De 16 e 25 de julho de 2025



Local: Ginásio Municipal de Esportes



Endereço: Rua Ouro, s/nº (ao lado do Mercado Municipal)





Programação:



Balé (feminino) 7 a 10 anos: 2ª e 4ª feira: das 9h às 10h

5 e 6 anos: 2ª e 4ª feira: das 10h15 às 11h

12 a 14 anos: 6ª feira: das 9h às 10h

A partir de 15 anos: 6ª feira: das 10h15 às 11h15



Ginástica Artística (feminino) 8 e 9 anos: 3ª e 5ª feira: das 9h às 10h

10 a 12 anos: 3ª e 5ª feira: das 10h15 às 11h15



Ginástica (misto) A partir de 60 anos: 2ª e 4ª feira: 9h às 9h45

16 a 59 anos: 2ª e 4ª feira: das 10h às 10h45



Alongamento (misto) A partir de 15 anos

4ª feira: das 11h15 às 12h

6ª feira: das 9h às 9h45



Funcional (misto) A partir de 60 anos: 2ª e 6ª feira: 18h às 18h45

16 a 59 anos: 2ª e 6ª feira: das 19h às 20h

A partir de 18 anos: 6ª feira: das 10h às 10h45



Fitdance (misto) A partir de 15 anos: 6ª feira: 9h às 10h



Zumba (misto) A partir de 60 anos: 3ª e 5ª feira: das 9h às 9h45

16 a 59 anos: 3ª e 5ª feira: 10h às 10h45

A partir de 16 anos: 6ª feira: 10h às 11h



Dança de Salão (misto) A partir de 16 anos: 3ª e 5ª feira: das 19h às 20h



Futsal (misto) 5 e 6 anos: 3ª e 5ª feira: 9h às 10h

5 e 6 anos: 2ª, 4ª e 6ª feira: das 14h às 15h

7 a 10 anos: 3ª e 5ª feira: das 10h às 11h30

7 a 10 anos: 2ª, 4ª e 6ª feira: das 15h15 às 16h30

11 a 14 anos: 2ª e 4ª feira: das 17h às 18h30

15 a 29 anos: 6ª feira: das 17h às 18h30



Vôlei (misto)10 a 12 anos: 3ª e 5ª feira: das 14h às 15h

13 a 15 anos: 3ª e 5ª feira: das 15h15 às 16h30

16 a 18 anos: 3ª e 5ª: das 17h às 18h30



Muay-thai (misto) A partir de 12 anos: 2ª e 4ª feira: das 18h às 19h

Entre os dias 16 e 25 de julho de 2025, a Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia realiza mais uma edição do Projeto ‘Férias na Esportiva’, com diversas atividades gratuitas no Ginásio de Esportes, ao lado do Mercado Municipal. Todas as atividades serão monitoradas por pessoas capacitadas e para participar basta comparecer ao ginásio no horário da atividade escolhida [veja cronograma abaixo].O Projeto ‘Férias na Esportiva’ é uma excelente opção neste período de férias escolares e de trabalho, promove prática de atividade física, diversão, interação e faz bem para o corpo e para a mente. Entre as atividades estão: ginástica, alongamento, funcional, fitdance, zumba, dança de salão, futsal, ginástica artística e balé. Crianças menores de 12 anos de idade só poderão participar das atividades se estiverem acompanhadas de um maior responsável.