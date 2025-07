Agosto Lilás: Cotia divulga programação no mês de combate à violência contra a mulher

Programação envolve palestra, panfletagem, roda de conversa, orientação jurídica, entre outros

Imagem: Divulgação

O mês de agosto é um marco na história do Brasil quando o assunto é o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É o mês em que a Lei Maria da Penha nº 11.340/2006 completa 19 anos de instituição e acontece a Campanha Agosto Lilás, que busca fomentar ações de conscientização e enfrentamento.





Em Cotia, a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social preparou uma programação com palestra, panfletagem, roda de conversa, orientação jurídica, entre outros. O objetivo é orientar, promover a rede de atendimento, incentivar a denúncia e engajar a sociedade nesta causa.



A programação começa no dia 7 de agosto com a ação ‘Sinal Vermelho contra a Violência’. "Faremos panfletagem em semáforos da região central, no comércio e pontos de grande circulação, o objetivo é alertar as mulheres sobre o que fazer se sofrerem violência doméstica e sensibilizar a sociedade sobre este grande mal que, infelizmente, vitima centenas de mulheres no Brasil todos os anos”, disse Solange Aroeira, titular da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social.



O ‘Agosto Lilás’ contará com palestra abordando os temas: ‘Mulheres Protegidas, Sociedade Fortalecida’, ‘Quando o amor adoece e vira ameaça – Violência Psicológica, Stalking e a urgência da proteção’, ‘Lei Maria da Penha e a luta contra a violência doméstica e familiar’. Os temas serão conduzidos por especialistas da área jurídica e da segurança pública.



O encerramento da Campanha Agosto Lilás será no dia 29 com uma ação conjunta com o Cioeste, na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. De acordo com a secretaria, nesta ação o foco serão as mulheres negras. “Impossível falar de violência doméstica e não reconhecer que ela tem cor, classe e território. As mulheres negras são as maiores vítimas da violência de gênero no Brasil”, disse Solange. Ela destacou que as mulheres negras enfrentam não só o machismo estrutural, mas também o racismo e a desigualdade social. “Esta situação torna o acesso à proteção ainda mais difícil”, completou.



Serviço



Agosto Lilás: Combate à Violência contra a Mulher



Programação: