Movimento em defesa de antiga vila operária de Cotia ganha apoio da prefeitura

A Sabesp demoliu, em maio deste ano, dez das 52 casas da Vila Operária do DAE (Departamento de Águas e Esgoto), localizada na região do Morro Grande, em Cotia. Diante da situação, um abaixo-assinado foi lançado e movimentos sociais se uniram para impedir novas destruições.

Vila do DAE. Foto: Reprodução

A Prefeitura deve promover uma reunião entre a comissão do movimento, a gestão municipal e a Sabesp para discutir o assunto.



Com a inclusão da Reserva no SNUC, eleva-se o seu status para Unidade de Conservação Integral (Parque Estadual, Reserva Biológica ou Estação Ecológica), implicando em maior proteção, zoneamento e controle do entorno, combatendo a caça ilegal e o extrativismo predatório a região.



Vila do DAE: conjunto habitacional construído entre 1910 e 1930 para abrigar trabalhadores da Estação de Tratamento de Água do Alto Cotia. É considerada um marco do patrimônio industrial e operário paulista. Contava com 52 casas, igreja, clube social, escola e espaços coletivos. As casas têm estilo art déco e o seu planejamento visava atender às necessidades dos trabalhadores que moravam no local à época da construção da estação de tratamento.