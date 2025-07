Dois homens são presos com cápsulas de pasta base de cocaína no estômago

Caso ocorreu durante abordagem a um ônibus na Rodovia Castello Branco, em Barueri

Foto: PMSP

Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (30), com cápsulas de pasta base de cocaína na bagagem e no estômago. O caso ocorreu na Rodovia Castello Branco, em Barueri.

Segundo a ocorrência, policiais militares da equipe TOR abordaram um ônibus. A ação teve como objetivo a averiguação de possíveis irregularidades.Durante a revista no interior do veículo, os ocupantes das poltronas 35 e 36 demonstraram nervosismo excessivo, o que chamou a atenção dos policiais.Na busca pessoal e inspeção das bagagens de mão, foram localizadas diversas cápsulas contendo substância semelhante à pasta base de cocaína.Um dos suspeitos admitiu ser o responsável pelo entorpecente e revelou ainda portar cápsulas no estômago.Os dois detidos confessaram ter embarcado com a droga em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com a intenção de entregá-la na região do Brás, em São Paulo, mediante pagamento de R$ 500.A dupla foi presa em flagrante e conduzida ao 2º Distrito Policial de Barueri, onde a ocorrência foi registrada.Posteriormente, ambos foram escoltados ao Hospital Municipal de Barueri (SAMEB) para a realização de exames de imagem e procedimentos médicos para extração do restante do entorpecente.