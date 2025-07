Advogados de GCM de Cotia preso por matar criminoso alegam legítima defesa

Advogados afirmam que indivíduo teria atirado, minutos antes, contra os agentes; arma do criminoso não foi localizada

Imagens de câmera de segurança flagraram momento da suposta execução

Os advogados de defesa de um dos guardas civis de Cotia que foi preso, no último domingo (29), por matar um criminoso envolvido em roubo e sequestro, alegam que ele e seu colega agiram em legítima defesa.

Os dois agentes foram presos após imagens de uma câmera de segurança mostrarem uma suposta execução, já que o bandido, aparentemente, não demonstra reação ao ser abordado. O caso aconteceu na divisa de Cotia e São PauloOs advogados Michel da Silva Alves e Jefferson Pereira Fischer afirmam no processo que os criminosos atiraram primeiramente contra os guardas e que, por isso, houve confronto.As imagens mostram apenas o momento em que um dos GCMs atira de dentro da viatura, acertando o criminoso. A Defesa diz, no entanto, que momentos antes, o indivíduo efetuou vários disparos de arma de fogo,. A arma, até o momento, não foi localizada., sustenta a Defesa.Por fim, os advogados avaliaram que a prisão preventiva decretada aos GCMs ée entraram com pedido de liberdade provisória.