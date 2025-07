Feirão do Emprego em Cotia vai oferecer 300 vagas para PCDs e pessoas acima de 50 anos

Vagas são para todos os níveis de ensino e a seleção será feita pelas próprias empresas; evento ocorrerá em escola municipal na região central da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

A prefeitura de Cotia vai realizar, no dia 26 de julho, mais um Feirão do Emprego. Desta vez, a edição destinará cerca de 300 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs), a partir de 18 anos, e pessoas com idade a partir de 50 anos.

O evento ocorrerá das 8h às 14h na Escola Municipal Francisco Nunes, que fica na Vila Monte Serrat.Segundo a prefeitura, as vagas são para todos os níveis de ensino e a seleção será feita pelas próprias empresas. Cada candidato poderá ser atendido por até três recrutadores, portanto, é preciso estar com três vias impressas do currículo. Quem não tiver as três vias poderá fazer cópia gratuitamente no local.Os candidatos deverão levar documento oficial com foto e CPF, carteira de trabalho digital (haverá auxílio para acesso) e, no caso das Pessoas com Deficiência, será preciso apresentar o laudo médico que ateste a sua condição. As empresas participantes são das áreas de comércio, serviços, indústria, entre outras.Feirão do Emprego de Cotia 50 + e PcD 18+Dia 26 de julho de 2025 – sábadoDas 8h às 14hLocal: Escola Municipal Francisco Nunes de OliveiraEndereço: Rua Prof.ª Isaura Bayerlein, 67, Vila Monte Serrat (próximo ao Terminal Metropolitano)