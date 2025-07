Motorista de Porshe foge após se envolver em acidente na Castello Branco em Barueri

Motorista, que ainda não foi identificado, seria um influenciador digital; acidente deixou uma mulher ferida

Imagem: SBT News

O motorista de um Porsche Taycan 4S branco fugiu após se envolver em um acidente na Rodovia Castello Branco, em Barueri, na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo a concessionária que administra o trecho, o veículo de luxo, avaliado em cerca de R$ 800 mil, colidiu na traseira do outro automóvel por volta das 6h.De acordo com reportagem do SBT News, a condutora do veículo atingido é uma professora de 57 anos. Ela foi socorrida a um hospital da região.Segundo a reportagem, uma das passageiras do Porsche afirmou ser namorada do motorista e disse que ele seria um “grande influenciador digital”. O veículo está registrado em Balneário Camboriú, Santa Catarina.Devido ao acidente, as faixas 1 e 4 da rodovia chegaram a ser interditadas temporariamente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Barueri e será investigado. Até o momento, o motorista não foi localizado.