Central Park promove evento de adoção de cães e gatos neste final de semana

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, e a Associação Protetora dos Animais de Cotia (APAC) promovem neste sábado (26) um evento de adoção de pets. A ação busca incentivar os clientes a oferecerem um novo lar para animais resgatados de situações de vulnerabilidade.



O evento será no Subsolo, das 11h às 18h. A ação leva o nome de “Adoção Pet - Adote Amor, Ganhe um Amigo”.



Cães e gatos castrados, vacinados e vermifugados serão apresentados aos seus possíveis novos donos. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, estar de posse de vídeos ou fotos do local onde o animal vai viver e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Os interessados também vão passar por entrevista e preencher ficha.



A Associação Protetora dos Animais de Cotia (APAC) é uma organização sem fins lucrativos dedicada à proteção, resgate e bem-estar dos animais na região de Cotia. Fundada em 2009, a APAC surgiu da necessidade urgente de combater os maus-tratos aos animais e promover a conscientização sobre a importância do cuidado e respeito aos animais.