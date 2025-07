Jovem de Osasco desaparece no mar ao tentar nadar até ilha; buscas chegam ao 3º dia

Turista de 19 anos se afogou no sábado (26) na Praia das Pitangueiras, no Guarujá; buscas podem encerrar na terça (29)

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) realiza, pelo terceiro dia, buscas pelo turista Bruno Guilherme Dias Oliveira, de 19 anos, morador de Osasco, que desapareceu no mar ao tentar nadar até uma ilha em Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com a corporação, as equipes estão concentradas na área do desaparecimento, em busca de sinais que levem à localização do jovem., afirma em nota.De acordo com os Bombeiros, as ações devem ser encerradas na terça-feira (29), caso não sejam encontrados indícios sobre o paradeiro de Bruno. O protocolo faz parte das diretrizes operacionais do Corpo de Bombeiros.